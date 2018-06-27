Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Уимблдон. Костюк сыграет финал квалификации 28 июня

За выход в основную сетку украинке предстоит сразиться с третьей сеяной

  • 27.06.2018 21:16
  • 330 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк с боями вышла в третий круг квалификации Уимблдона. Финальный поединок отбора с ее участием состоятся завтра, 28 июня.
 
Начало игрового дня в 13:00 по Киеву.
 
Марта Костюк проведет поединок вторым запуском на корте №14. За выход в основную сетку уже 16-летняя теннисистка поспорит с третьей сеяной испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.