Уимблдон. Костюк сыграет финал квалификации 28 июня

Украинская теннисистка Марта Костюк с боями вышла в третий круг квалификации Уимблдона. Финальный поединок отбора с ее участием состоятся завтра, 28 июня.
Начало игрового дня в 13:00 по Киеву.
Марта Костюк проведет поединок вторым запуском на корте №14. За выход в основную сетку уже 16-летняя теннисистка поспорит с третьей сеяной испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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