Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Уимблдон. Ястремская уступила во втором круге квалификации

18-летняя теннисистка не сумела обыграть Барбару Хаас

  • 27.06.2018 14:17
  • 809 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№127 WTA) закончила выступления в квалификации Уимблдона. Во втором круге 18-летняя спортсменка встречалась с австрийской тенниссисткой Барбарой Хаас (№215 WTA). 
 
Уимблдон. 2-й круг квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Барбара Хаас (Австрия) – 4-6, 2-6
 
В первом сете Ястремская уже в третьем гейме проиграла свою подачу, однако быстро сделала обратный брейк. Но далее фактически под ноль снова проиграла свой гейм. Как итог, 4-6 в первом сете.
 
Во второй партии украинка сумела лишь раз взять свою подачу и сделать один брейк. В тоже время Хаас сделала три брейка и в итоге добыла уверенную победу - 2-6.
 
Таким образом, борьбу в квалификации продолжает лишь Марта Костюк.
 
Напомним, на турнире в Илкли Ястремская дошла до финала.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.