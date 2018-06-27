Уимблдон. Ястремская уступила во втором круге квалификации

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№127 WTA) закончила выступления в квалификации Уимблдона. Во втором круге 18-летняя спортсменка встречалась с австрийской тенниссисткой Барбарой Хаас (№215 WTA).
Уимблдон. 2-й круг квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Барбара Хаас (Австрия) – 4-6, 2-6
В первом сете Ястремская уже в третьем гейме проиграла свою подачу, однако быстро сделала обратный брейк. Но далее фактически под ноль снова проиграла свой гейм. Как итог, 4-6 в первом сете.
Во второй партии украинка сумела лишь раз взять свою подачу и сделать один брейк. В тоже время Хаас сделала три брейка и в итоге добыла уверенную победу - 2-6.
Таким образом, борьбу в квалификации продолжает лишь Марта Костюк.
Напомним, на турнире в Илкли Ястремская дошла до финала.
Источник — Sport.ua
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