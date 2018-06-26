Уимблдон. Расписание матчей украинок на 27 июня

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли во второй раунд квалификации Уимблдона. Полуфинальные поединки с участием украинок состоятся завтра, 27 июня.
Начало игрового дня в 13:00 по Киеву.
Даяна Ястремская сыграет первым запуском на корте №2. Ее соперницей станет австрийка Барбара Хаас.
Марта Костюк проведет поединок третьим запуском на корте №11. За выход в финал отборочного этапа без одного дня 16-летняя теннисистка поспорит с Кристи Ан из США. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.