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Уимблдон. Расписание матчей украинок на 27 июня

Стало известно, когда Костюк и Ястремская сыграют полуфинальные матчи квалификации

  • 26.06.2018 21:20
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк
Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли во второй раунд квалификации Уимблдона. Полуфинальные поединки с участием украинок состоятся завтра, 27 июня.
 
Начало игрового дня в 13:00 по Киеву.
 
Даяна Ястремская сыграет первым запуском на корте №2. Ее соперницей станет австрийка Барбара Хаас.
 
Марта Костюк проведет поединок третьим запуском на корте №11. За выход в финал отборочного этапа без одного дня 16-летняя теннисистка поспорит с Кристи Ан из США. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua

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