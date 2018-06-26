Уимблдон. Расписание матчей украинок на 27 июня

22:12 — parashkarashka

Ну а шо аргентина зробила для виграша ?!! Нічо!

22:10 — NATSGUL

на выходе одно и тоже

22:10 — ceres1t

Маскерано пожарник-неудачник

22:10 — p_s_l

Маскерано привез, зачем судье тянуть?

22:10 — NATSGUL

Если ставить такие пенальти, то при каждом угловом как минимум парочку ставить можно. С 3 минуты ...

22:10 — jetcrow

Скорее топит Аргентину.

22:10 — Николай Ткаченко

Начинаем всё сначала.

22:09 — NATSGUL

Судья без палива тянет Нигерию