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Уимблдон. Костюк стартовала с уверенной победы в квалификации

15-летняя украинская теннисистка в двух сетах переиграла Лорен Дэвис из США

  • 26.06.2018 18:23
  • 1240 просмотров
  • 5 комментариев
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Getty images. Марта Костюк
© Getty images. Марта Костюк
Юная украинская теннисистка Марта Костюк (№135 WTA) преодолела первый круг квалификации Уимблдона. В стартовом поединке украинка в двух сетах переиграла Лорен Дэвис (№173 WTA) из США.
 
Уимблдон. 1-й круг квалификации
Марта Костюк (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 6:3, 6:3
 
В первом сете Костюк сыграла уверенно на своей подаче, ни разу не позволив сопернице претендовать на брейк. В четвертом гейме украинка заработала тройной брейкпоинт и успешно его реализовала. Преимущества хватило, чтобы довести партию до победы.
 
Во втором сете ситуация повторилась. Костюк вела игру с преимуществом в 1 брейк, но сумела реализовать матчбол на подаче американки в девятом гейме.
 
Напомним, в текущем сезоне Марта не смогла преодолеть квалификацию на Ролан Гаррос, но успешно прошла отборочный турнир на Открытом чемпионате Австралии, где дошла до третьего круга основной сетки.
 
В полуфинале отборочного турнира Костюк сразится в еще одной американкой Кристи Ан.

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    olya403
    online
      olya403, 26.06.2018 18:29
    +9
    Вітання Марті! Хай би і далі так впевнено перемагала.
    Для любителів статистики:
    Сьогодні в неї 9 ейсів і 3 подвійних, 69% першої подачі, 28 віннерсів і 21 невимушена помилка. Не програла жодної своєї подачі, зробила 3 брейки
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 26.06.2018 18:38
    +3
    Ось, панове експерти, всі Марту списували. Тільки букмекери знали що вона найкраща. І гра як бачите далі покращується.
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    ancientgreek
    online
      ancientgreek, 26.06.2018 18:41
    +5
    Кількість подвійних радує. Зазвичай двоцифрове число)
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    znak51
    online
      znak51, 26.06.2018 18:44
    +2
    Приєднуюся до вітань нашої маленької зірочки. Наступна суперниця Ан (найкращий рейтинг 105 місце), провела цього сезону 6 ігор на траві, по 3 перемоги та поразки. Перед цим не пройшла квал в Бірмінгемі, програвши в 2-му колі. Девіс, звичайно, більш іменита, але Марта, напевно, розуміє, що всі дуже хочуть потрапити в основу і гризтимуть цю траву.
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    logibro
    online
      logibro, 26.06.2018 19:04
    +2
    kollekciy, 26.06.2018 18:38
    Ось, панове експерти, всі Марту списували. Тільки букмекери знали що вона найкраща. І гра як бачите далі покращується.
    А хто списував? Те, що вона конкурентна на рівні ITF - ніхто не сумнівався. Про WTA ви знаєте, в неї ліміт, який не дозволяє так часто вилітати з турнірів, як суперниці.
    Добре грала на Мальорці, хоч і програла й тут продовжила, так тримати.
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