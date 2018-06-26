Уимблдон. Костюк стартовала с уверенной победы в квалификации

Юная украинская теннисистка Марта Костюк (№135 WTA) преодолела первый круг квалификации Уимблдона. В стартовом поединке украинка в двух сетах переиграла Лорен Дэвис (№173 WTA) из США.
Уимблдон. 1-й круг квалификации
Марта Костюк (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 6:3, 6:3
В первом сете Костюк сыграла уверенно на своей подаче, ни разу не позволив сопернице претендовать на брейк. В четвертом гейме украинка заработала тройной брейкпоинт и успешно его реализовала. Преимущества хватило, чтобы довести партию до победы.
Во втором сете ситуация повторилась. Костюк вела игру с преимуществом в 1 брейк, но сумела реализовать матчбол на подаче американки в девятом гейме.
Напомним, в текущем сезоне Марта не смогла преодолеть квалификацию на Ролан Гаррос, но успешно прошла отборочный турнир на Открытом чемпионате Австралии, где дошла до третьего круга основной сетки.
В полуфинале отборочного турнира Костюк сразится в еще одной американкой Кристи Ан.
Источник — Sport.ua
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Для любителів статистики:
Сьогодні в неї 9 ейсів і 3 подвійних, 69% першої подачі, 28 віннерсів і 21 невимушена помилка. Не програла жодної своєї подачі, зробила 3 брейки
Добре грала на Мальорці, хоч і програла й тут продовжила, так тримати.
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