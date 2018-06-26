Уимблдон. Костюк стартовала с уверенной победы в квалификации

Марта Костюк (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 6:3, 6:3

В первом сете Костюк сыграла уверенно на своей подаче, ни разу не позволив сопернице претендовать на брейк. В четвертом гейме украинка заработала тройной брейкпоинт и успешно его реализовала. Преимущества хватило, чтобы довести партию до победы.

Во втором сете ситуация повторилась. Костюк вела игру с преимуществом в 1 брейк, но сумела реализовать матчбол на подаче американки в девятом гейме.

Напомним, в текущем сезоне Марта не смогла преодолеть квалификацию на Ролан Гаррос, но успешно прошла отборочный турнир на Открытом чемпионате Австралии, где дошла до третьего круга основной сетки.