Уимблдон. Ястремская вышла во второй круг квалификации

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№127 WTA) вышла во второй круг квалификации Уимблдона. В стартовом поединке украинка менее чем за час разобралась с Магдаленой Фреш (№118 WTA) из Польши.

Уимблдон. 1-й круг квалификации

Даяна Ястремская (Украина) – Магдалена Фреш (Австралия) – 6:3, 6:2

В начале первого сета Ястремская вела со счетом 3:0, реализовав лишь четвертый брейкпоинт во втором гейме. Преимущества в один брейк ей хватило до конца партии.

Во втором сете она один раз проиграла свою подачу, но сумела трижды взять гейм на приеме. В восьмом гейме Фреш имела еще один брейкпоинт, но Ястремская отыграла его и закончила поединок победой.

Во втором круге Ястремская сыграет против победительницы матча Бибиана Схоофс (№168 WTA) – Барбара Хаас (№215 WTA).