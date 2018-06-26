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Уимблдон. Ястремская вышла во второй круг квалификации

18-летняя украинка в двух сетах разобралась с Магдаленой Фреш из Польши

  • 26.06.2018 15:23
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WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№127 WTA) вышла во второй круг квалификации Уимблдона. В стартовом поединке украинка менее чем за час разобралась с Магдаленой Фреш (№118 WTA) из Польши.
 
Уимблдон. 1-й круг квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Магдалена Фреш (Австралия) – 6:3, 6:2
 
В начале первого сета Ястремская вела со счетом 3:0, реализовав лишь четвертый брейкпоинт во втором гейме. Преимущества в один брейк ей хватило до конца партии.
 
Во втором сете она один раз проиграла свою подачу, но сумела трижды взять гейм на приеме. В восьмом гейме Фреш имела еще один брейкпоинт, но Ястремская отыграла его и закончила поединок победой.
 
Во втором круге Ястремская сыграет против победительницы матча Бибиана Схоофс (№168 WTA) –  Барбара Хаас (№215 WTA).
 
Напомним, на турнире в Илкли Ястремская дошла до финала.
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Источник — Sport.ua

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