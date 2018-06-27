Марта КОСТЮК: «Нет такого, что хочу стать первой ракеткой мира»

Вчера Марта Костюк в первом раунде квалификации Уимблдона обыграла Лорен Дэвис. Сегодня она встретится с еще одной американкой – Кристи Ан.

Украинка пообщалась с пресс-службой Уимблдона после вчерашнего матча:

«Приятное чувство после победы, но я стараюсь не оказывать сейчас на себя давление.



Если вспоминать о том, как я проходила квалификацию в Австралии, то внимание - это нормально, но те ожидания, которые были у людей от меня, казались просто безумными. Если я проигрывала и через два дня публиковала в социальных сетях фотографию с пляжа или что-то в этом роде, то мне писали, что я должна идти тренироваться, а не отдыхать. Когда чувствуешь такое давление от людей, то очень сложно становится. Сейчас я стараюсь как бы спрятаться от этого, раньше мне это не удавалось.



Когда я проиграла матч в Праге, который должен была выигрывать, после этого все испортилось. Я проиграла и была в таком настроении, мол, о, Господи, я не знаю, как играть в теннис. Сейчас я играю в квалификации и у меня есть чувство: "Боже, снова эта квалификация, почему я так плохо играю?". Потому что, я думаю, многие игроки гордятся, мол, они в квалификации Большого Шлема, но я не такая. Я думаю скорее так: "Почему я играю настолько плохо, что оказалась в квалификации?". Но нужно справляться со взлетами и падениями, просто нужно пройти через многое. На каком-то этапе ты начинаешь об этом говорить. Разговор мне помогает. Я провела несколько дней у Ивана Любичича, это мне помогло. Я с ним тренировалась, мы разговаривали. Он очень позитивный человек, мы общались много и это помогло.



О целях и своем будущем я не мечтаю. Я не могу так делать. Я не такого склада человек, который так поступает. Что бы ни произошло, я постараюсь сделать лучшее, что могу. У меня нет такого, что я хочу быть первой ракеткой мира. Я не думаю, что если ей стану, то буду самым счастливым человеком в мире. Возможно, я буду номером один и при этом буду так несчастна. Вот, что я думаю. Для меня важно просто получать удовольствие от всего этого процесса. Это приходится делать. С самого начала я не наслаждалась всем этим. Мне нравился теннис, я его любила, но не получала наслаждения, потому что я перфекционист, все должно быть идеально. Но сейчас мне нужно это делать, потому что в противном случае я закончу этим заниматься через год или два.



Как мне нравится выступать на траве? Чувствую, что уже скоро это будет моим самым любимым покрытием».