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Марта КОСТЮК: «Нет такого, что хочу стать первой ракеткой мира»

Юная украинская теннисистка – о целях в своей карьере

  • 27.06.2018 10:47
  • 730 просмотров
  • 6 комментариев
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

Вчера Марта Костюк в первом раунде квалификации Уимблдона обыграла Лорен Дэвис. Сегодня она встретится с еще одной американкой – Кристи Ан.

Украинка пообщалась с пресс-службой Уимблдона после вчерашнего матча:

«Приятное чувство после победы, но я стараюсь не оказывать сейчас на себя давление.

Если вспоминать о том, как я проходила квалификацию в Австралии, то внимание - это нормально, но те ожидания, которые были у людей от меня, казались просто безумными. Если я проигрывала и через два дня публиковала в социальных сетях фотографию с пляжа или что-то в этом роде, то мне писали, что я должна идти тренироваться, а не отдыхать. Когда чувствуешь такое давление от людей, то очень сложно становится. Сейчас я стараюсь как бы спрятаться от этого, раньше мне это не удавалось.

Когда я проиграла матч в Праге, который должен была выигрывать, после этого все испортилось. Я проиграла и была в таком настроении, мол, о, Господи, я не знаю, как играть в теннис. Сейчас я играю в квалификации и у меня есть чувство: "Боже, снова эта квалификация, почему я так плохо играю?". Потому что, я думаю, многие игроки гордятся, мол, они в квалификации Большого Шлема, но я не такая. Я думаю скорее так: "Почему я играю настолько плохо, что оказалась в квалификации?". Но нужно справляться со взлетами и падениями, просто нужно пройти через многое. На каком-то этапе ты начинаешь об этом говорить. Разговор мне помогает. Я провела несколько дней у Ивана Любичича, это мне помогло. Я с ним тренировалась, мы разговаривали. Он очень позитивный человек, мы общались много и это помогло.

О целях и своем будущем я не мечтаю. Я не могу так делать. Я не такого склада человек, который так поступает. Что бы ни произошло, я постараюсь сделать лучшее, что могу. У меня нет такого, что я хочу быть первой ракеткой мира. Я не думаю, что если ей стану, то буду самым счастливым человеком в мире. Возможно, я буду номером один и при этом буду так несчастна. Вот, что я думаю. Для меня важно просто получать удовольствие от всего этого процесса. Это приходится делать. С самого начала я не наслаждалась всем этим. Мне нравился теннис, я его любила, но не получала наслаждения, потому что я перфекционист, все должно быть идеально. Но сейчас мне нужно это делать, потому что в противном случае я закончу этим заниматься через год или два.

Как мне нравится выступать на траве? Чувствую, что уже скоро это будет моим самым любимым покрытием».

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(2 голоса)

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Комментарии
    Grinders
    online
      Grinders, 27.06.2018 11:05
    0
    Может, укажете сайт, откуда был скопирован перевод, а?
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    vit-2
    online
      vit-2, 27.06.2018 11:11
    +1
    Трохи неоднозначне в'ю Марти.

    Успішної гри їй на Вімблдоні.
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    seregka1991
    online
      seregka1991, 27.06.2018 11:24
    0
    Поток мыслей, с которым в таком возрасте трудно преобладать.
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    okrug9
    online
      okrug9, 27.06.2018 11:33
    +1
    Інтерв'ю не 16-річної, а мадам років за 30 ( з глубоким аналізом та застосуванням явно не тінейджерських слів (не хочу образити Марту)!!! На сайті Вімблдона є її в'ю. Завтра будем вітати Марту із 16-річчям.
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    Dragon9
    online
      Dragon9, 27.06.2018 11:47
    0
    okrug9, 27.06.2018 11:33
    Інтерв'ю не 16-річної, а мадам років за 30 ( з глубоким аналізом та застосуванням явно не тінейджерських слів (не хочу образити Марту)!!! На сайті Вімблдона є її в'ю. Завтра будем вітати Марту із 16-річчям.
    Пити можна вже
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    kollekciy
    online
      kollekciy, 27.06.2018 11:55
    -1
    Марті потрібно зрозуміти що теніс це її робота, а більшість людей на Землі ходить на роботу не тільки не отримуючи від неї задоволення, але й не люблячи її. На роботу ходять тільки за грошима на прожиття. Люди на таку роботу ходять до 65-75 років. А у Марти в тенісі (якщо гратиме добре) є можливість до 34 років заробити мільйонів 40 і більше, а далі все життя робити те що їй приносить задоволення.
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