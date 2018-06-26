Саутси. Козлова проиграла второй ракетке турнира

В первом круге соревнований в Саутси украинская теннисистка Катерина Козлова в двух сетах потерпела поражение от представительницы Бельгии Кирстен Флипкенс: 2:6, 3:6.
По ходу встречи Козлова допустила шесть двойных ошибок, реализовала один брейк-поинт и проиграла четыре гейма на собственной подаче.
Первый круг
Катерина Козлова (Украина) - Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 2:6, 3:6
Дальше Катерина выступит в основной сетке Уимблдона, где также сыграют ещё три украинки: Элина Свитолина, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко.
Напомним, ранее Козлова покинула турнир в Мальорке, проиграв на старте.
Источник — Sport.ua
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