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Саутси. Козлова проиграла второй ракетке турнира

Украинская теннисистка не смогла пробиться в четвертьфинал 100-тысячника в Великобритании

  • 26.06.2018 14:59
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Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
В первом круге соревнований в Саутси украинская теннисистка Катерина Козлова в двух сетах потерпела поражение от представительницы Бельгии Кирстен Флипкенс: 2:6, 3:6.
 
По ходу встречи Козлова допустила шесть двойных ошибок, реализовала один брейк-поинт и проиграла четыре гейма на собственной подаче.
 
Первый круг
Катерина Козлова (Украина) - Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 2:6, 3:6
 
Дальше Катерина выступит в основной сетке Уимблдона, где также сыграют ещё три украинки: Элина Свитолина, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко.

Напомним, ранее Козлова покинула турнир в Мальорке, проиграв на старте.

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Источник — Sport.ua

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