Саутси. Козлова проиграла второй ракетке турнира

В первом круге соревнований в Саутси украинская теннисистка Катерина Козлова в двух сетах потерпела поражение от представительницы Бельгии Кирстен Флипкенс: 2:6, 3:6.

По ходу встречи Козлова допустила шесть двойных ошибок, реализовала один брейк-поинт и проиграла четыре гейма на собственной подаче.

Первый круг Катерина Козлова (Украина) - Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 2:6, 3:6

Дальше Катерина выступит в основной сетке Уимблдона, где также сыграют ещё три украинки: Элина Свитолина, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко.