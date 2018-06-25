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Рейтинг ATP. Федерер проиграл финал в Галле и отдал лидерство Надалю

Лидер мировой классификации сменился в шестой раз в сезоне

  • 25.06.2018 11:10
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл в Галле финальный поединок Борне Чоричу и лидер мировой классификации снова сменился. С понедельника рейтинг ATP возглавляет Рафаэль Надаль.
 
В первой десятке еще одна рокировка. Марин Чилич, который выиграл турнир в Лондоне, вновь обошел Григора Димитрова и теперь пятый.
 
Украинец Сергей Стаховский, благодаря триумфу на травяном челленджере в Илкли, поднялся на 31 строчку и теперь 109-й.
 
Рейтинг ATP
 
 
В Чемпионской гонке Федерер обошел Александра Зверева в борьбе за вторую позицию. Лидер – Рафаэль Надаль. Борна Чорич ворвался в десятку, поднявшись на 13 позиций.
 
Чемпионская гонка
 
 
Украинцы в рейтинге ATP Топ-300:
 
Александр Долгополов – 63 (+1)
Сергей Стаховский – 109 (+31)
Илья Марченко – 297 (-10)
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Источник — Sport.ua

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