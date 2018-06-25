Рейтинг ATP. Федерер проиграл финал в Галле и отдал лидерство Надалю

11:46 — serge1234

Да ты сглатывай, сглатывай. Это не унижение. Это твое естественное состояние. В жизни ты, задрот ...

11:42 — Николай Назаров

заметь, я тебя не оскорблял. хотя если нету чего ответить, то начинаются нападки. В общем ответ у...

11:36 — serge1234

Да ты сглатывай, не держи в все в себе

11:35 — serge1234

Ну привет говно. Как там дела у тебя, говно, в прорубь не тянет?

11:35 — Николай Назаров

утешай себя ))))

11:34 — Николай Назаров

Это была метафора, если ты конечно знаешь что это такое )))

11:34 — ak228

раз два три четыре, вылезло гавно в сортире

11:32 — tng41

"слапатыед" вот почему у вас ,какждый второй пост про"сосут" и "жoпный&q...