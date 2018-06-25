Рейтинг ATP. Федерер проиграл финал в Галле и отдал лидерство Надалю

Швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл в Галле финальный поединок Борне Чоричу и лидер мировой классификации снова сменился. С понедельника рейтинг ATP возглавляет Рафаэль Надаль.
В первой десятке еще одна рокировка. Марин Чилич, который выиграл турнир в Лондоне, вновь обошел Григора Димитрова и теперь пятый.
Украинец Сергей Стаховский, благодаря триумфу на травяном челленджере в Илкли, поднялся на 31 строчку и теперь 109-й.
Рейтинг ATP
В Чемпионской гонке Федерер обошел Александра Зверева в борьбе за вторую позицию. Лидер – Рафаэль Надаль. Борна Чорич ворвался в десятку, поднявшись на 13 позиций.
Чемпионская гонка
Украинцы в рейтинге ATP Топ-300:
Александр Долгополов – 63 (+1)
Сергей Стаховский – 109 (+31)
Илья Марченко – 297 (-10)
Источник — Sport.ua
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