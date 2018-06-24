Галле. Федерер проиграл финал Чоричу и потерял первое место в рейтинге

Роджер Федерер в 12-й раз играл в финале травяного турнира АТР в Галле, однако завоевать свой 10-й титул не сумел.

В трех сетах первую ракетку мира сенсационно остановил Борна Чорич, который вчера вышел в финал на отказе Роберто Баутиста Агута.

Финал

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Борна Чорич (Хорватия) - 6:7 (6), 6:3, 2:6

Для 21-летнего хорвата это первая победа над Федерером, первый титул на траве, первый титул категории ATP-500 и главная победа в спортивной карьере.

Титул в Галле позволит Чоричу установить новый личный рекорд в рейтинге - 21-е место. Ранее лучшим результатом Борны было 28-е место (апрель-2018).

Роджер Федерер не смог сохранить вершину мирового рейтинга перед Уимблдоном и с понедельника уступит свое место Рафаэлю Надалю. Также прервана 20-матчевая победная серия швейцарца на траве.