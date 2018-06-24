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Галле. Федерер проиграл финал Чоричу и потерял первое место в рейтинге

С новой недели мировую классификацию возглавит Рафаэль Надаль

  • 24.06.2018 17:28
  • 822 просмотра
  • 2 комментария
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Getty Images. Борна Чорич
© Getty Images. Борна Чорич

Роджер Федерер в 12-й раз играл в финале травяного турнира АТР в Галле, однако завоевать свой 10-й титул не сумел.

В трех сетах первую ракетку мира сенсационно остановил Борна Чорич, который вчера вышел в финал на отказе Роберто Баутиста Агута.

Финал

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Борна Чорич (Хорватия) - 6:7 (6), 6:3, 2:6

Для 21-летнего хорвата это первая победа над Федерером, первый титул на траве, первый титул категории ATP-500 и главная победа в спортивной карьере.
 
Титул в Галле позволит Чоричу установить новый личный рекорд в рейтинге - 21-е место. Ранее лучшим результатом Борны было 28-е место (апрель-2018).
 
Роджер Федерер не смог сохранить вершину мирового рейтинга перед Уимблдоном и с понедельника уступит свое место Рафаэлю Надалю. Также прервана 20-матчевая победная серия швейцарца на траве.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.06.2018 18:42
    -1
    Чоріч не хорват а чорногорець
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.06.2018 18:51
    0
    Дійсно хорват, чомусь думав що ввн чорногорець
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