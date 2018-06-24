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Стаховский выиграл травяной челленджер в британском Илкли

В финале украинский теннисист в двух партиях разобрался с Оскаром Отте из Германии

  • 24.06.2018 18:43
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iltsc.co.uk. Сергей Стаховский
© iltsc.co.uk. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№140 ATP) стал победителем турнира серии ATP Challenger Tour в Великобритании. В финале украинец, посеянный под восьмым номером, в двух сетах переиграл немца Оскара Отте (№209 ATP).
 
Илкли. Финал
Сергей Стаховский (Украина) – Оскар Отте (Германия) – 6:4, 6:4
 
Для победы в финале украинцу потребовался 1 час и 18 минут. Это седьмой титул Стаховского на турнирах данной категории. 
 
Отметим, что в первом круге Стаховский ушел с четырех матчболов в поединке против Лиама Броди. По ходу турнира он выбил из борьбы первого сеяного Джордана Томпсона из Австралии и седьмого сеяного Майкла Ммо из США. Более того, все соперники после Броди были обыграны в двух сетах. 
 
В текущем сезоне украинец сыграл уже третий турнир на траве. Ранее был вылет в 1/4 финала Сурбитона и во втором круге Ноттингема. Статистика матчей травяного сезона – 8:2.

С новой недели Стаховский поднимется на 31-у позицию в мировом рейтинге и станет 109-м.

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Источник — Sport.ua

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