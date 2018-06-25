Бердых снялся с Уимблдона

10:12 — serge1234

У Суркиса они играют в основе. Вот же негодяй У любого есть возможность не заключать новый к...

10:04 — valenok12

Отпустит его Игорь Суркис или нет, после встречи с ним все будет ясно. //////////////////////////...

09:55 — marko2020

Дядь, я не болею за Шахтёр, я болельщик Металоурга З. Будет статья о Шахтере-напишу и о их золото...

09:45 — serge1234

В Копанке избранные украинцы к основе допускаются, как Бутко в 27 лет. Какая Европа? *RO...