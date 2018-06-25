Бердых снялся с Уимблдона

Чех Томаш Бердых объявил о том, что в этом году пропустит Уимблдон, который стартует на следующей неделе. Причиной стали проблемы со спиной, которые беспокоят его последние несколько месяцев.
«Я с нетерпением ждал «Уимблдона», о котором у меня потрясающие воспоминания, но из уважения к соперникам и турниру я принял решение сняться, поскольку не смогу набрать хорошую форму», – заявил Бердых.
В прошлом году 32-летний чех играл в полуфинале «Уимблдона». В результате пропуска турнира он впервые с 2004 года опустится за пределы топ-60.
Источник — Twitter
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