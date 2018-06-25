Борна ЧОРИЧ: «У меня шок от победы над Федерером»

34-я ракетка мира Борна Чорич поделился впечатлениями от победы на турнире в Галле, в финале которого обыграл 36-летнего Роджера Федерера 7:6, 3:6, 6:2 , в первом сете на тай-брейке отыграв два сетбола.

«Я сам в шоке. Не мог о таком даже мечтать. Я всю неделю очень хорошо подавал и был уверен, что могу держать свои геймы и как следствие на приеме играть более расслабленно».

Обыграть Федерера – самое невероятное ощущение. Я равнялся на него с детства, смотрел его матчи дома с мамой, папой и сестрой. Даже просто сыграть с ним сегодня было большим событием, а победить – так вообще невероятно».