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Борна ЧОРИЧ: «У меня шок от победы над Федерером»

В детстве теннисист наблюдал за игрой швейцарца по телевизору

  • 25.06.2018 00:12
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Getty Images. Борна Чорич
© Getty Images. Борна Чорич
34-я ракетка мира Борна Чорич поделился впечатлениями от победы на турнире в Галле, в финале которого обыграл 36-летнего Роджера Федерера 7:6, 3:6, 6:2, в первом сете на тай-брейке отыграв два сетбола.
 
«Я сам в шоке. Не мог о таком даже мечтать. Я всю неделю очень хорошо подавал и был уверен, что могу держать свои геймы и как следствие на приеме играть более расслабленно».
 
Обыграть Федерера – самое невероятное ощущение. Я равнялся на него с детства, смотрел его матчи дома с мамой, папой и сестрой. Даже просто сыграть с ним сегодня было большим событием, а победить – так вообще невероятно».
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Источник — ATP World Tour

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