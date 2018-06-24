Роджер ФЕДЕРЕР: «Победу упустил в первом сете»

36-летний швейцарец проиграл третий из 12 финалов Gerry Weber Open и первый из 21 последнего матча на траве и завтра снова уступит №1 рейтинга ATP Рафаэлю Надалю, проведя на вершине одну неделю.

«Я определенно уеду отсюда с высоко поднятой головой, потому что провел хорошие недели в Штутгарте и Галле.

Ключом, наверное, был тай-брейк первого сета. У меня было больше шансов по ходу сета, я вел 6:4 на тай-брейке.

Чорич показал хороший теннис в концовке первого сета и потом в третьем. Он ни разу не просел, и это принесло ему победу. Так что для меня это был неудачный матч, но Борна – молодец, потому что вышел и сыграл как должен был».