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Роджер ФЕДЕРЕР: «Победу упустил в первом сете»

Швейцарец рассказал о поражении в финале

  • 24.06.2018 21:35
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
 
36-летний швейцарец проиграл третий из 12 финалов Gerry Weber Open и первый из 21 последнего матча на траве и завтра снова уступит №1 рейтинга ATP Рафаэлю Надалю, проведя на вершине одну неделю.
 
«Я определенно уеду отсюда с высоко поднятой головой, потому что провел хорошие недели в Штутгарте и Галле.
 
Ключом, наверное, был тай-брейк первого сета. У меня было больше шансов по ходу сета, я вел 6:4 на тай-брейке.
 
Чорич показал хороший теннис в концовке первого сета и потом в третьем. Он ни разу не просел, и это принесло ему победу. Так что для меня это был неудачный матч, но Борна – молодец, потому что вышел и сыграл как должен был».
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Источник — ATP World Tour

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