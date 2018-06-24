Сергей СТАХОВСКИЙ: «На Уимблдоне постараюсь побить рекорд»

32-летний Стаховский выиграл турнир ATP Challenger Tour в Великобритании, обыграв в финале немца Оскара Оттте.

«Я чувствую себя чудесно, это была отличная неделя для меня в этом году. С первого круга я бы не подумал, что буду здесь, я счастлив тем, как сыграл. Я был стабилен и сфокусирован. И «wild card» в основу соревнований на Уимблдоне, без трех кругов квалификации, я бы на такое согласился в любой день.



Во второй партии я использовал много укороченных? Хотел поломать его ритм, во втором сете он лучше двигался, отошел дальше, чтобы получить больше времени. Поэтому я применял укороченные, чтобы заставить его двигаться вперед.



По поводу предстоящего турнира Большого Шлема, то играть на Уимблдоне для меня это всегда привилегия, у меня есть своя история на этих соревнованиях. По выступлениям это один из самых лучших моих мэйджоров. Я никогда не проходил дальше третьего круга, но постараюсь побить свой рекорд», - сказал Стаховский.

Напомним, что в матче первого круга на турнире в Илкли Стаховский ушел с четырех матчболов.