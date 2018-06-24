Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей СТАХОВСКИЙ: «На Уимблдоне постараюсь побить рекорд»

Украинский теннисист – о победе на турнире в Илкли и wild card на Уимблдон

  • 24.06.2018 21:26
  • 288 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

32-летний Стаховский выиграл турнир ATP Challenger Tour в Великобритании, обыграв в финале немца Оскара Оттте.

«Я чувствую себя чудесно, это была отличная неделя для меня в этом году. С первого круга я бы не подумал, что буду здесь, я счастлив тем, как сыграл. Я был стабилен и сфокусирован. И «wild card» в основу соревнований на Уимблдоне, без трех кругов квалификации, я бы на такое согласился в любой день. 

Во второй партии я использовал много укороченных? Хотел поломать его ритм, во втором сете он лучше двигался, отошел дальше, чтобы получить больше времени. Поэтому я применял укороченные, чтобы заставить его двигаться вперед.

По поводу предстоящего турнира Большого Шлема, то играть на Уимблдоне для меня это всегда привилегия, у меня есть своя история на этих соревнованиях. По выступлениям это один из самых лучших моих мэйджоров. Я никогда не проходил дальше третьего круга, но постараюсь побить свой рекорд», - сказал Стаховский.

Напомним, что в матче первого круга на турнире в Илкли Стаховский ушел с четырех матчболов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.