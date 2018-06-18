Илкли. Стаховский ушел с четырех матчболов в матче первого круга

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел во второй круг травяного челленджера в британском Илкли. В стартовом поединке против Лиама Броди (№168 АТР).украинец камбэкнул после провального первого сета.
Илкли. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Лиам Броди (Великобритания) – 1:6, 7:6(2), 6:2
Отметим, что в десятом гейме второго сета украинец ушел с четырех матчболов.
Во втором круге Стаховский встретится с победителем матча Кевин Кинг (№165 АТР ) - Норберт Гомбош (№182 АТР ).
Источник — Sport.ua
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