Илкли. Стаховский ушел с четырех матчболов в матче первого круга

21:31 — Kostya10101983

Я не считаю Тунис, помойкой, относительно не давно выигрывали Кубок Африканских наций...согласен ...

21:30 — Валентин Грицаков

а руки то не было просто технично обыграл

21:28 — mafiozi250

На фоне помоек Англия всегда хорошо смотрится)

21:19 — Kostya10101983

Как по мне Анлия может замахнутся на победу в турнире с такой игрой!!!

21:17 — Женя Чернобай

думаю на этом все Англия не сможет Тунис поможет)