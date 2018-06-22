Галле. Роджер Федерер вышел в полуфинал

так это было и так ясно у свитолина счас мертвая без смены тренера режима по питанию ничего не бу...

20:20 — karaim2011

Да они с такой игрой как сегодня даже ничью скатают без проблем с Аргентиной и пройдут дальше...

20:18 — kalash_11

К чему здесь шанс для Аргентины, если Нигерия находится выше них и сыграла тоже две игры, последн...

20:15 — Geoman

Хотя с другой стороны достать хорватов может только Нигерия, но для этого им нужно обыграть Арген...