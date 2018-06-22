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Галле. Роджер Федерер вышел в полуфинал

Швейцарец за два шага от 10-го титула на этом турнире

  • 22.06.2018 18:46
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Первая ракетка мира, Роджер Федерер добыл очередную победу на турнире в немецком Галле. В четвертьфинале швейцарец в двух сетах сломил сопротивление автралийца Мэттью Эбдена. Игра завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:5.

Галле 2018. 1/4 финала
Роджер Федерер (Швейцария) - Мэттью Эбден (Автралия) - 7:6 (7:2), 7:5
 
В полуфинале турнира Роджер Федерер сыграет с американцем Денисом Кудлой, который занимает 109 строчку в мировом рейтинге.
 
Для швейцарца турнир в Галле один из наиболее успешных в карьере. Федерер 9 раз завоевывал трофей этого турнира. 
 
Турнир в Галле является подготовительным перед Умиблдоном. Федерера считают главным фаворитом травяного мэйджора.
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Источник — Sport.ua

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