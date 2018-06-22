Галле. Роджер Федерер вышел в полуфинал

Первая ракетка мира, Роджер Федерер добыл очередную победу на турнире в немецком Галле. В четвертьфинале швейцарец в двух сетах сломил сопротивление автралийца Мэттью Эбдена. Игра завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:5.
Галле 2018. 1/4 финала
Роджер Федерер (Швейцария) - Мэттью Эбден (Автралия) - 7:6 (7:2), 7:5
В полуфинале турнира Роджер Федерер сыграет с американцем Денисом Кудлой, который занимает 109 строчку в мировом рейтинге.
Для швейцарца турнир в Галле один из наиболее успешных в карьере. Федерер 9 раз завоевывал трофей этого турнира.
Турнир в Галле является подготовительным перед Умиблдоном. Федерера считают главным фаворитом травяного мэйджора.
Источник — Sport.ua
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