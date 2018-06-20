ДЖОКОВИЧ: «Федерер — главный фаворит Уимблдона»

Нет, ну, с учетом нынешнего уровня защиты в Динамо, может и не слабее. Вопрос в том, будет ли его...

Днище. С такими трансферами смешно даже заикаться про ЛЧ.

- Чиатю комментарии сколько же людей завидует молодому парню на которого обратил внимание такой ...

Представляю как Ринат ржет со своих горе болельщиков. Он же у Вас дибилов сп...дил деньги на этот...

10:51 — stekloff72

доброго дня всем из Беларуси! спасибо, Украина, за Ромащенко и Дзюбу! Они нам (России) вчера помо...

10:42 — killiastorm

[quote skrubber3, 20.06.2018 08:48]Победа РФ у себя дома над каким то Египтом? ничего особенного....

10:41 — germesus

[quote valenok12, 20.06.2018 10:22]SVK78, 20.06.2018 10:13////////////////////////////////////Не ...