ДЖОКОВИЧ: «Федерер — главный фаворит Уимблдона»

Серб Новак Джокович назвал швейцарца Роджера Федерера главным фаворитом Уимблдона-2018. Роджер будет вести борьбу за свой девятый титул на этом турнире.
«Сложно подобрать эпитеты, чтобы описать Федерера. На протяжении его карьеры о нём было сказано столько хорошего, и он, бесспорно, полностью заслуживает все эти лестные слова. Он настоящий чемпион и на корте, и вне его, и он продолжает вдохновлять всех игроков, доказывая, что возраст — это лишь цифры. Он по-прежнему играет великолепно и заслуживает своего места на вершине. Уимблдон — это его дом, его корт. Он любит играть там и, конечно, будет главным фаворитом турнира», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.
Источник — Tennis World USA
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