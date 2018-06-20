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ДЖОКОВИЧ: «Федерер — главный фаворит Уимблдона»

Серб назвал швейцарца претендентом на победу

  • 20.06.2018 09:45
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Серб Новак Джокович назвал швейцарца Роджера Федерера главным фаворитом Уимблдона-2018. Роджер будет вести борьбу за свой девятый титул на этом турнире.
 
«Сложно подобрать эпитеты, чтобы описать Федерера. На протяжении его карьеры о нём было сказано столько хорошего, и он, бесспорно, полностью заслуживает все эти лестные слова. Он настоящий чемпион и на корте, и вне его, и он продолжает вдохновлять всех игроков, доказывая, что возраст — это лишь цифры. Он по-прежнему играет великолепно и заслуживает своего места на вершине. Уимблдон — это его дом, его корт. Он любит играть там и, конечно, будет главным фаворитом турнира», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.
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Источник — Tennis World USA

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