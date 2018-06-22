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Роджер ФЕДЕРЕР: «В матче с Пэром мне везло»

Швейцарский теннисист готовится к четвертьфиналу турнира в Галле

  • 22.06.2018 04:17
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Роджер Федерер одержал непростую победу над французом Бенуа Пэром со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7) во втором круге турнира в Галле.
 
Первая ракетка мира прокомментировал этот матч.
 
«Очень трудный матч. Я провёл встречу на достаточно высоком уровне, но Бенуа тоже играл очень здорово. Он отлично подавал и действовал очень вариативно, поэтому было крайне тяжело выиграть гейм на его подаче. Наверное, мне бы стоило более агрессивно принимать его вторую подачу. Кроме того, я много ошибался во второй партии и, можно сказать, помог Бенуа выиграть сет.
 
Публика поддерживала меня просто потрясающе. Всегда приятно играть при полном стадионе. Думаю, болельщики получили удовольствие от нашего матча. Концовка получилась равной, с обоюдными шансами. Думаю, удача была на моей стороне. Рад, что смогу сыграть и в следующем поединке", — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.
 
В четвертьфинале турнира в Галле Федерер сыграет против Мэттью Эбдена из Австралии.
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Источник — ATP World Tour

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