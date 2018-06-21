Галле. Федерер с трудом вышел в четвертьфинал, где сыграет с Эбденом

23:42 — mr.maestro1961

Повторю еще раз ...Месси- талантливый голеадор.Но не лидер совершенно.Зидан в 34 года вел команд...

23:41 — NATSGUL

Хорваты, естественно, сильная сборная, но всё равно Аргентина очень и очень слабо.У Аргентины сто...

23:41 — mr.maestro1961

Повторю еще раз ...Месси- талантливый голеадор.Но не лидер совершенно.Зидан в 34 года вел команд...

23:36 — totake

а гном як виявляється гівнистий, вже не 1 раз, Хорвати молодці, хай би виграли Чемпіонат, в любом...

23:35 — Юрий Алпатов

Нехрен его незаменим считать. Сопли ему подтирать. Есть Дибала Икарди. Какого хрена игрок выше тр...

23:34 — karaim2011

И то, только при условии, что у него будет гражданство Испании/Германии/Бразилии, Хорватии/Франци...