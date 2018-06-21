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Галле. Федерер с трудом вышел в четвертьфинал, где сыграет с Эбденом

Определились четвертьфинальные пары на травяном турнире ATP-500 в Германии

  • 21.06.2018 23:25
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Завершились поединки второго круга на турнире ATP-500 в немецком Галле. Лидер мирового рейтинга Роджер Федерер  ушел с двух матчболов француза Бенуа Пэра и сыграет в четвертьфинале против Мэттью Эбдена из Австралии.
 
Галле. Второй круг
 
Р. Федерер (Швейцария, 1) – Б. Пэр (Франция) – 6-3, 3-6, 7-6(7)
М. Эбден (Австралия) – Ф. Кольшрайбер (Германия, 6) – 4-6, 6-1, 6-2
Б. Чорич (Хорватия) – Н. Басилашвили (Грузия) – 6-4, 6-2
А. Сеппи (Италия) – Ф. Майер (Германия) – 6-2, 6-4
 
Пары 1/4 финала: 
 
Федерер – Мэттью Эбден, 
Сугита – Кудла, 
Баутиста Агут – Хачанов, 
Сеппи – Чорич.
 

 

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Источник — Sport.ua

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