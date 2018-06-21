Галле. Федерер с трудом вышел в четвертьфинал, где сыграет с Эбденом

Завершились поединки второго круга на турнире ATP-500 в немецком Галле. Лидер мирового рейтинга Роджер Федерер ушел с двух матчболов француза Бенуа Пэра и сыграет в четвертьфинале против Мэттью Эбдена из Австралии.
Галле. Второй круг
Р. Федерер (Швейцария, 1) – Б. Пэр (Франция) – 6-3, 3-6, 7-6(7)
М. Эбден (Австралия) – Ф. Кольшрайбер (Германия, 6) – 4-6, 6-1, 6-2
Б. Чорич (Хорватия) – Н. Басилашвили (Грузия) – 6-4, 6-2
А. Сеппи (Италия) – Ф. Майер (Германия) – 6-2, 6-4
Пары 1/4 финала:
Федерер – Мэттью Эбден,
Сугита – Кудла,
Баутиста Агут – Хачанов,
Сеппи – Чорич.
Источник — Sport.ua
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