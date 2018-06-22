ДЖОКОВИЧ: «С нетерпением ждал встречи с топ-игроком»

Новак Джокович одержал победу над над болгарином Григором Димитровым (6:4, 6:1) во втором круге турнира в Лондоне. Экс-первая ракетка мира прокомментировал свою форму и уровень игры.

«Я до сих пор в поиске оптимальных кондиций, поэтому матч с Димитровым стал отличным тестом. С нетерпением ждал возможности сыграть с одним из лучших игроков мира, да ещё и на его любимом покрытии. Я был полностью сосредоточен и пытался показывать свой лучший теннис в каждом розыгрыше. Я хотел продолжить играть на том уровне, который продемонстрировал во встрече с Миллманом в первом круге.

Думаю, ключевым стал брейк в десятом гейме первого сета. Он сделал пару двойных ошибок, которые помогли мне заполучить преимущество. В дальнейшем я хорошо подавал и заставлял соперника играть на максимуме. Я доволен игрой», — сказал Джокович.