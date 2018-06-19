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Леся Цуренко – Хизер Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга на турнире в Бирмингеме

  • 19.06.2018 11:45
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
19 июня на травяном Премьере в Бирмингеме вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№37 WTA) проведет стартовый поединок против Хизер Уотсон из Великобритании (№86 WTA).
 
Матч будет сыгран вторым запуском на корте им. Энн Джонс. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
 
Букмекеры отдают небольшое преимущество британке – 1,7, победа украинки оценена коэффициентом 2,3. Теннисистки ранее между собой не встречались.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

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Источник — Sport.ua

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