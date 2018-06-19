Леся Цуренко – Хизер Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 июня на травяном Премьере в Бирмингеме вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№37 WTA) проведет стартовый поединок против Хизер Уотсон из Великобритании (№86 WTA).

Матч будет сыгран вторым запуском на корте им. Энн Джонс. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

Букмекеры отдают небольшое преимущество британке – 1,7, победа украинки оценена коэффициентом 2,3. Теннисистки ранее между собой не встречались.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.