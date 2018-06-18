Новак ДЖОКОВИЧ: «Последствия травмы были тяжелыми психологически»

Новак Джокович долгое время отсутствовал из-за травмы локтя, а после возвращения пока что не может вернуться на прежний уровень.

Экс-первая ракетка мира признался, что возвращение далось ему непросто:

«Я столкнулся с серьезной травмой, которая не позволяла мне играть больше полугода, вынудила делать операцию и так далее. Последствия были тяжелыми в большей степени психологически, нежели физически.

Я и не думал, что мне понадобится так много времени, чтобы вернуться в состояние психологического комфорта, почувствовать уверенность в себе, в своей игре, в изменениях, которые я делал. Но это новый опыт, из которого я стараюсь извлечь пользу.

Было неприятно осознавать, что я не могу делать что-то, что очень хорошо делал на протяжении многих лет до этого. Но таковы обстоятельства. Надеюсь, все изменится, ведь жизнь постоянно течет и меняется. И я в поте лица работаю над тем, чтобы приблизить свою игру к тому идеалу, к которому стремлюсь».