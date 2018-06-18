Как Федерер выиграл титул в Штутгарте. Обзор

08:56 — Denis Kryvulski

а тебе что с того? Или Суркисы тебе денег должны?

08:55 — K_Sarioglo@i.ua

А ти що, ніколи цього не підозрював? Те, що Суркіси триндозвони вже багато років відомо...

08:55 — wladimir_skidan

Вот на хрена он ШД? Единственный плюс адоптирован к УПЛ. Ко вряд ли выиграет конкуренцию за мест...

08:53 — уух ( хмельницкий )

ну надо же Арендуполь как-то усилить перед ЛЕ

08:52 — Naum1221

Іудка

08:46 —

нахрена це дерево шахті, вам млять мало було селезньова тагладкого??7

08:43 — valenok12

А сукис клялся, что это информационный фейк, что это провокация шахты.Никому верить нельзя.

08:40 — newport

А всем клялся, что переговоры с Шахтером не вел... Зачем игроков шахты дубасил? Как они его приму...