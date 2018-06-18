Как Федерер выиграл титул в Штутгарте. Обзор

В решающем поединке Роджер Федерер в двух сетах обыграл Милоша Раонича – 6:4, 7:6
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Источник — YouTube
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В решающем поединке Роджер Федерер в двух сетах обыграл Милоша Раонича – 6:4, 7:6
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Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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