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Как Федерер выиграл титул в Штутгарте. Обзор

В финале травяного турнира АТР в Штутгарте Федерер обыграл Милоша Раонича

  • 18.06.2018 07:36
  • 457 просмотров
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

В решающем поединке Роджер Федерер в двух сетах обыграл Милоша Раонича – 6:4, 7:6

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Источник — YouTube

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