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Федерер о победе в Штутгарте: «Это отличное возвращение в тур»

Швейцарец - о своей победе после возвращения в тур

  • 17.06.2018 22:10
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Роджер Федерер поделился эмоциями после победы на турнире в Штуттгарте.

«Я очень рад. Думаю, я хорошо провел этот финал. В целом турнир мне удался, особенно с учетом того, что некоторое время я вовсе не играл. Это отличное возвращение в тур.

Наверное, в ключевые моменты я действовал чуть лучше. Здорово, что я наконец-то победил здесь, в Штутгарте. В последние годы я проиграл на этом турнире несколько равных матчей, но на этот раз все сложилось в мою пользу, и я счастлив», - сказал Федерер.

Отметим, что Федерер пропустил все грунтовые турниры, в том числе и Открытый чемпионат Франции.

После победы в Штутгарте Федерер снова станет первой ракеткой мира.

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