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Мальорка. Марта Костюк в первом круге сыграет с Шафаржовой

Катерина Козлова начнет турнир против победительницы квалификации

  • 17.06.2018 16:23
  • 515 просмотров
  • 9 комментариев
Метки
Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Стали известны соперницы украинских теннисисток в основной сетке травяного турнира серии WTA International в Испании.
 
Обладательница wild card Марта Костюк стартует матчем с седьмой сеяной Люси Шафаржовой (№44 WTA) из Чехии.
 
Катерина Козлова, которая прошла в основную сетку после отказа от участия Агнешки Радваньской и Моники Пуиг, начнет поединком против тенниситки, которая успешно преодолеет квалификацию.
 
Турнир «Mallorca Open» пройдет с 18 по 24 июня.
 
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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    andrey8888888
    andrey8888888, 17.06.2018 16:26
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Матч завтра в 12.00
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    Grinders
    online
      Grinders, 17.06.2018 16:29
    0
    andrey8888888, 17.06.2018 16:26
    Матч завтра в 12.00
    Свидетель секты лайвскора, где ставят стандартное время? Официального расписания на понедельник ещё нет
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    andrey8888888
    andrey8888888, 17.06.2018 16:34
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Grinders, 17.06.2018 16:29
    andrey8888888, 17.06.2018 16:26 Матч завтра в 12.00 Свидетель секты лайвскора, где ставят стандартное время? Официального расписания на понедельник ещё нет
    _____________________________________________________________________
    смотрите внимательнее на сайте wtatennis.com расписание уже есть.А вы если не знаете так не гавкайте.И о каком майскоре вы смотрите?где там написано что в 12.00?хоть бы думал что пишешь.Или в голове только опилки?
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.06.2018 16:36
    +4
    Похоже, что очередное поражение светит. Нет бы поехать на этой неделе на 100-тысячник в Манчестер. Лучше сыграть один матч на траве до уимблдонского квала и быстренько вылететь. Чем занимается команда Марты, просто ума не приложу. Нельзя же постоянно настолько идти у подростка на поводу.
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    andrey8888888
    andrey8888888, 17.06.2018 16:39
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Stanislav Matusevych, 17.06.2018 16:36
    Похоже, что очередное поражение светит. Нет бы поехать на этой неделе на 100-тысячник в Манчестер. Лучше сыграть один матч на траве до уимблдонского квала и быстренько вылететь. Чем занимается команда Марты, просто ума не приложу. Нельзя же постоянно настолько идти у подростка на поводу.
    __________________________________________________________________
    тебя забыли спросить что делать.Эксперд диванный.Как же надоели твои диванные комменты.
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    Grinders
    online
      Grinders, 17.06.2018 17:01
    -1
    andrey8888888, 17.06.2018 16:34
    смотрите внимательнее на сайте wtatennis.com расписание уже есть
    Вижу расписание только на сегодня, 17 июня, так что лучше вы присмотритесь внимательнее
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    logibro
    online
      logibro, 17.06.2018 17:03
    -1
    Смешно, конечно, но может быть было лучше здесь играть квалификацию.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.06.2018 17:06
    +3
    Stanislav Matusevych, 17.06.2018 16:36
    Похоже, что очередное поражение светит. Нет бы поехать на этой неделе на 100-тысячник в Манчестер. Лучше сыграть один матч на траве до уимблдонского квала и быстренько вылететь. Чем занимается команда Марты, просто ума не приложу. Нельзя же постоянно настолько идти у подростка на поводу.
    ось вам і різниця в професіоналізмі команди Еліни і Марти. Як акуратно і обережно вели одну, здуваючи буквально пилинки, і як інші кидають під танки дитину. Таке відчуття, що хочуть щоб Костюк до 18 років зав'язала з тенісом
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.06.2018 17:23
    0
    dudigo78, 17.06.2018 17:06
    ось вам і різниця в професіоналізмі команди Еліни і Марти. Як акуратно і обережно вели одну, здуваючи буквально пилинки, і як інші кидають під танки дитину. Таке відчуття, що хочуть щоб Костюк до 18 років зав'язала з тенісом
    У меня непроходящее ощущение, что ребенок сам бросается под танки, а ее команда по каким-то причинам ничего с ней не может сделать. Если такое будет продолжаться, ничего хорошего в этом для Марты нет.
    Кстати, для меня странна поддержка моей позиции, ибо несколько месяцев назад большинство здесь считало, что Марте нужно завязывать с ITF.
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