Мальорка. Марта Костюк в первом круге сыграет с Шафаржовой

Стали известны соперницы украинских теннисисток в основной сетке травяного турнира серии WTA International в Испании.
Обладательница wild card Марта Костюк стартует матчем с седьмой сеяной Люси Шафаржовой (№44 WTA) из Чехии.
Катерина Козлова, которая прошла в основную сетку после отказа от участия Агнешки Радваньской и Моники Пуиг, начнет поединком против тенниситки, которая успешно преодолеет квалификацию.
Турнир «Mallorca Open» пройдет с 18 по 24 июня.
Источник — Twitter
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смотрите внимательнее на сайте wtatennis.com расписание уже есть.А вы если не знаете так не гавкайте.И о каком майскоре вы смотрите?где там написано что в 12.00?хоть бы думал что пишешь.Или в голове только опилки?
тебя забыли спросить что делать.Эксперд диванный.Как же надоели твои диванные комменты.
Кстати, для меня странна поддержка моей позиции, ибо несколько месяцев назад большинство здесь считало, что Марте нужно завязывать с ITF.
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