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Костюк получила wild card в основную сетку турнира в Мальорке

Юная украинская теннисистка сыграет на турнире в Испании

  • 15.06.2018 18:15
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк получила «wild card» в основную сетку травяного турнира, который пройдет в Мальорке с 18 по 24 июня.
 
Кроме юной украинки пропуск в основу также получили Лара Арруабаррена (Испания), Светлана Кузнецова (Россия) и Франческа Скьявоне (Италия).
 
В прошлом сезоне Марта проиграла в Мальорке на старте квалификации.
 
Напомним, Костюк неудачно провела концовку грунтового сезона, проиграв пять матчей из шести. 
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