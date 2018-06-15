Костюк получила wild card в основную сетку турнира в Мальорке

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк получила «wild card» в основную сетку травяного турнира, который пройдет в Мальорке с 18 по 24 июня.
Кроме юной украинки пропуск в основу также получили Лара Арруабаррена (Испания), Светлана Кузнецова (Россия) и Франческа Скьявоне (Италия).
В прошлом сезоне Марта проиграла в Мальорке на старте квалификации.
Напомним, Костюк неудачно провела концовку грунтового сезона, проиграв пять матчей из шести.
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