Костюк получила wild card в основную сетку турнира в Мальорке

О то той стадіон з бакланами

Я думаю забитый мяч в ворота Ирана дело времени

18:19 — staryi_volk

Ах, ты ж с... В Украине живешь, хлеб украинский жуешь и такое морозить. Па.куда.

18:17 — sheklford

в статье на беларуском сайте этой ссылке вьюхи от Александра Глеба, Олега Дулуба, Сергея Кривеца,...

18:14 — Dmitriy Savelyev

Американцы в этом не замечены ???, ты походу не знаешь кто кровавый Майдан заказывал, и ради чьих...