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Соперница Свитолиной проиграла в полуфинале турнира в Ноттингеме

Донна Векич не пробилась в финал

  • 16.06.2018 22:01
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Getty images. Донна Векич
© Getty images. Донна Векич

Стало известно, что первой соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной на травяном турнире в Бирмингеме станет Донна Векич.

Сегодня хорватка в полуфинале турнира в Ноттингеме проиграла Йоханне Конте в двух сетах - 2:6, 3:6.

Отметим, что матч Векич - Конта прерывался из-за дождя, а также была пауза во время травмы Донны. У хорватской теннисистки возникли проблемы с ногой.

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Источник — Sport.ua

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