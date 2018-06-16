Соперница Свитолиной проиграла в полуфинале турнира в Ноттингеме

Стало известно, что первой соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной на травяном турнире в Бирмингеме станет Донна Векич.
Сегодня хорватка в полуфинале турнира в Ноттингеме проиграла Йоханне Конте в двух сетах - 2:6, 3:6.
Отметим, что матч Векич - Конта прерывался из-за дождя, а также была пауза во время травмы Донны. У хорватской теннисистки возникли проблемы с ногой.
Источник — Sport.ua
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