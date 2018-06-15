ФЕДЕРЕР: «В следующем матче буду думать о первом месте в рейтинге»

Роджер Федерер прокомментировал победу в четвертьфинале турнира в Штутгарте. Швейцарец обыграл аргентинца Гидо Пелью со счётом 6:4, 6:4.

«Я контролировал игру и хорошо подавал. В течение всего матча я не давал Гидо много возможностей завязать борьбу в розыгрышах на моей подаче, за исключением двух последних геймов. Я рад, что хорошо чувствовал ритм сегодня. Я старался играть агрессивно, думаю, это сработало.

Я не думал о том, что в понедельник могу стать первой ракеткой мира, я был полностью сосредоточен на игре. Уверен, что в следующем матче я в любом случае буду думать об этом, нельзя играть в матче за первое место в рейтинге и не думать об этом», — приводит слова Федерера официальный сайт АТР