ФЕДЕРЕР: «В следующем матче буду думать о первом месте в рейтинге»

Роджер Федерер прокомментировал победу в четвертьфинале турнира в Штутгарте. Швейцарец обыграл аргентинца Гидо Пелью со счётом 6:4, 6:4.
«Я контролировал игру и хорошо подавал. В течение всего матча я не давал Гидо много возможностей завязать борьбу в розыгрышах на моей подаче, за исключением двух последних геймов. Я рад, что хорошо чувствовал ритм сегодня. Я старался играть агрессивно, думаю, это сработало.
Я не думал о том, что в понедельник могу стать первой ракеткой мира, я был полностью сосредоточен на игре. Уверен, что в следующем матче я в любом случае буду думать об этом, нельзя играть в матче за первое место в рейтинге и не думать об этом», — приводит слова Федерера официальный сайт АТР
Источник — ATP World Tour
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