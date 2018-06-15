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ФЕДЕРЕР: «В следующем матче буду думать о первом месте в рейтинге»

Швейцарский теннисист близок к тому, чтобы снова стать первой ракеткой мира

  • 15.06.2018 21:41
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Роджер Федерер прокомментировал победу в четвертьфинале турнира в Штутгарте. Швейцарец обыграл аргентинца Гидо Пелью со счётом 6:4, 6:4.
 
«Я контролировал игру и хорошо подавал. В течение всего матча я не давал Гидо много возможностей завязать борьбу в розыгрышах на моей подаче, за исключением двух последних геймов. Я рад, что хорошо чувствовал ритм сегодня. Я старался играть агрессивно, думаю, это сработало.
 
Я не думал о том, что в понедельник могу стать первой ракеткой мира, я был полностью сосредоточен на игре. Уверен, что в следующем матче я в любом случае буду думать об этом, нельзя играть в матче за первое место в рейтинге и не думать об этом», — приводит слова Федерера официальный сайт АТР
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Источник — ATP World Tour

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