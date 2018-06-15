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Штутгарт. Федерер уверенно вышел в полуфинал

Швейцарец в двух сетах разобрался с Гвидо Пельей из Аргентины

  • 15.06.2018 17:50
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который занимает второе место в мировом рейтинге, вышел в полуфинал травяного турнира в Штутгарте. В четвертьфинальном поединке был повержен Гвидо Пелья из Аргентины (№75 ATP).
 
Штутгарт. 1/4 финала
Роджер Федерер (Швейцария) – Гвидо Пелья (Аргентина) – 6:4, 6:4
 
В 1/2 финала швейцарцу, посеянному под первым номером, будет противостоять победитель пары Ник Кирьос –  Фелисиано Лопес.
 
Напомним, Федерер провел всего второй поединок, после длинной паузы, связанной с пропуском грунтового сезона.
 
В предыдущем круге Роджер Федерер обыграл Мишу Зверева.
 
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Источник — Sport.ua

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