Штутгарт. Федерер уверенно вышел в полуфинал

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который занимает второе место в мировом рейтинге, вышел в полуфинал травяного турнира в Штутгарте. В четвертьфинальном поединке был повержен Гвидо Пелья из Аргентины (№75 ATP).
Штутгарт. 1/4 финала
Роджер Федерер (Швейцария) – Гвидо Пелья (Аргентина) – 6:4, 6:4
В 1/2 финала швейцарцу, посеянному под первым номером, будет противостоять победитель пары Ник Кирьос – Фелисиано Лопес.
Напомним, Федерер провел всего второй поединок, после длинной паузы, связанной с пропуском грунтового сезона.
В предыдущем круге Роджер Федерер обыграл Мишу Зверева.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.