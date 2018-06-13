Федерер вернулся на корт и обыграл Зверева

Роджер Федерер не участвовал в Ролан Гаррос, однако сейчас готовится к Уимблдону.
Сегодня швейцарец вернулся на корт после двухмесячного отсутствия и во втором круге турнира в Штутгарте обыграл Мишу Зверева.
Федерер уступил в первом сете 3:6, но выиграл в двух следующих 6:4, 6:2.
Источник — Sport.ua
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