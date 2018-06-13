Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Федерер вернулся на корт и обыграл Зверева

Роджер Федерер продолжает подготовку к Уимблдону

  • 13.06.2018 18:03
  • 865 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty images
© Getty images

Роджер Федерер не участвовал в Ролан Гаррос, однако сейчас готовится к Уимблдону.

Сегодня швейцарец вернулся на корт после двухмесячного отсутствия и во втором круге турнира в Штутгарте обыграл Мишу Зверева.

Федерер уступил в первом сете 3:6, но выиграл в двух следующих 6:4, 6:2.

В рейтинге ATP Роджер сохранил второе место.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.