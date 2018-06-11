Рейтинг ATP. Надаль первый, +45 мест Чеккинато

Победа на Ролан Гаррос только укрепила лидерство Рафаэля Надаля, который уверенно опережает Роджера Федерера и Александра Зверева.
В сравнении с прошлым рейтингом топ-3 не изменилась.
А вот 4-е место теперь занимает Хуан Мартин Дель Потро, и это для него повторение лучшего результата в карьере.
Однако наибольшего прогресса добился Марко Чеккинато, который на Ролан Гаррос выбил Новака Джоковича и пробился в полуфинал турнира.
Чеккинато, который еще в марте был 107-м в рейтинге, теперь занимает 27-ю позицию. В сравнении с прошлым рейтингом он отыграл 45 позиций.
Среди украинцев место в топ-100 имеет только Александр Долгополов, у которого 62-я позиция (минус 7 мест).
Источник — ATP World Tour
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