Рейтинг ATP. Надаль первый, +45 мест Чеккинато

Победа на Ролан Гаррос только укрепила лидерство Рафаэля Надаля, который уверенно опережает Роджера Федерера и Александра Зверева.

В сравнении с прошлым рейтингом топ-3 не изменилась.

А вот 4-е место теперь занимает Хуан Мартин Дель Потро, и это для него повторение лучшего результата в карьере.

Однако наибольшего прогресса добился Марко Чеккинато, который на Ролан Гаррос выбил Новака Джоковича и пробился в полуфинал турнира.

Чеккинато, который еще в марте был 107-м в рейтинге, теперь занимает 27-ю позицию. В сравнении с прошлым рейтингом он отыграл 45 позиций.

Среди украинцев место в топ-100 имеет только Александр Долгополов, у которого 62-я позиция (минус 7 мест).

Полный рейтинг ATP.