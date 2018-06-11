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Рейтинг ATP. Надаль первый, +45 мест Чеккинато

Рафаэль Надаль продолжает уверенно лидировать в рейтинге

  • 11.06.2018 14:58
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Getty images. Марко Чеккинато
© Getty images. Марко Чеккинато

Победа на Ролан Гаррос только укрепила лидерство Рафаэля Надаля, который уверенно опережает Роджера Федерера и Александра Зверева.

В сравнении с прошлым рейтингом топ-3 не изменилась.

А вот 4-е место теперь занимает Хуан Мартин Дель Потро, и это для него повторение лучшего результата в карьере.

Однако наибольшего прогресса добился Марко Чеккинато, который на Ролан Гаррос выбил Новака Джоковича и пробился в полуфинал турнира.

Чеккинато, который еще в марте был 107-м в рейтинге, теперь занимает 27-ю позицию. В сравнении с прошлым рейтингом он отыграл 45 позиций.

Среди украинцев место в топ-100 имеет только Александр Долгополов, у которого 62-я позиция (минус 7 мест).

Полный рейтинг ATP.

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Источник — ATP World Tour

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