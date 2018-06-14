Шарапова перед Уимблдоном поедет на выставочный турнир

21:45 — an52

А вам то яка справа до тієї мови? Вочевидь вона для вас не рідна і ви не збираєтесь нею користува...

21:45 — vitaha33

Тупі у нас касапи, які за 20-40 років вивчити мову не можуть, навіть якщо я помилково замість вій...

21:44 — marathonec

Давайте хотя бы сейчас не будем никого обсерать, а просто порадуемся уверенной победе наших север...

21:43 — Билявский Саша

Еле еле первый тайм досмотрел. Не хочу говорить плохого но это было очень скучно и нудно. В УПЛ ...

21:43 — Иван Верещагин

Многие на этом сайте не знают творчество группы Чайф...

21:40 — montana1313

Слыш , педриот хренов . Если ты тупое и безграмотное , то хоч мову не паплюж ! " воїнкомат&q...