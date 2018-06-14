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Шарапова перед Уимблдоном поедет на выставочный турнир

Соревнования пройдут в лондонском клубе Харлингем

  • 14.06.2018 21:07
  • 239 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова
Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мария Шарапова поедет на выставочный турнир в Лондоне с 26 по 29 июня.
 
Ранее спортсменка, которая занимает 23-е место в рейтинге WТА, отказалась от участия в турнире в Бирмингеме из-за желания восстановиться после Открытого чемпионата Франции, где она дошла до четвертьфинала и уступила испанке Гарбинье Мугурусе.
 
Таким образом, матчи в Харлингеме станут для неё единственной игровой практикой перед Уимблдоном.
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Комментарии
    kturjfnktn
    online
      kturjfnktn, 14.06.2018 21:45
    0
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