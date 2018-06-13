ЦУРЕНКО: «Если все будет хорошо, сыграю в Истборне и на Уимблдоне»

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко рассказала о восстановлении после травмы и о дальнейших планах.

«Сейчас очень хорошо себя чувствую морально, ментально, теперь наберу физическую форму. Сейчас могу делать больше, чем несколько дней назад. Уже стартовал травяной сезон, который не очень долгий.

Первую неделю на траве я пропускаю. Если все будет хорошо, как я планирую, то полечу в Бирмингем, затем играю Истборн и «Уимблдон», – сказала Цуренко в эфире радио «Аристократы».