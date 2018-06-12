Леся Цуренко восстановилась после травмы

29-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко уже восстановилась после травмы, которую она получила в поединке 1/8 финала Ролан Гаррос против Гарбинье Мугурусы.

«Уже я вернулась на корт. Шесть дней без тенниса – неприятный для меня перерыв. Я даже во сне вижу, как я играют. С ногой все хорошо, Был небольшой надрыв. Можно было бы и продолжить играть. Но тогда восстановление заняло бы не 6 дней, а 2-3 недели.

К сожалению, это место неудобное для перевязки, эту мышцу невозможно перетянуть», — рассказала Цуренко в эфире радио «Аристократы».

Из-за травмы Цуренко была вынуждена сняться с соревнований.