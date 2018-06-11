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Дель Потро в третий раз за карьеру вернулся на 4-е место рейтинга ATP

Аргентинцу дважды приходилось подниматься с самых низов

  • 11.06.2018 20:35
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Getty Images. Хуан Мартин дель Потро
© Getty Images. Хуан Мартин дель Потро
Аргентинец Хуан Мартин дель Потро добрался до полуфинала Ролан Гаррос и третий раз в карьере поднялся с «самого дна» на рекордную для себя четвертую строчку рейтинга ATP. 
 
Впервые аргентинец стал четвертой ракеткой 11 января 2010-го, но уже в мае того же года травмировал правое запьясте и перенес операцию. Как результат – 485 позиция в рейтинге в январе 2011 года.
 
Вернуть былые позиции дель Потро удалось в конце января 2014 года. Но с марта 2014 по июнь 2015 он не играл из-за операции на левом запьясте, оказавшись в феврале 2016 года на 1045 месте.
 
И вот сегодня, 11 июня, Хуан Мартин дель Потро снова четвертый в официальном рейтинге ATP.
 
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Источник — Twitter

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