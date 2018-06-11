Дель Потро в третий раз за карьеру вернулся на 4-е место рейтинга ATP

Хуан Мартин дель Потро и третий раз в карьере поднялся с «самого дна» на рекордную для себя четвертую строчку рейтинга ATP. Аргентинец добрался до полуфинала Ролан Гаррос и третий раз в карьере поднялся с «самого дна» на рекордную для себя четвертую строчку рейтинга ATP.

Впервые аргентинец стал четвертой ракеткой 11 января 2010-го, но уже в мае того же года травмировал правое запьясте и перенес операцию. Как результат – 485 позиция в рейтинге в январе 2011 года.

Вернуть былые позиции дель Потро удалось в конце января 2014 года. Но с марта 2014 по июнь 2015 он не играл из-за операции на левом запьясте, оказавшись в феврале 2016 года на 1045 месте.