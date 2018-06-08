Ролан Гаррос. Надаль разобрал дель Потро и вышел в финал

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль не оставил шансов Хуану-Мартину дель Потро в полуфинале Ролан Гаррос. Испанец справился с соперником за три сета - 6:4, 6:1, 6:2.
Хуан-Мартин дель Потро на равных сражался с Надалем только в первом сете. Аргентинец имел шесть брейк-поинтов, но не реализовал их. А при счете 5:4, испанец дожал соперника и взял подачу дель Потро. Во втором и третьем сетах Рафаэль Надаль отдал всего три гейма аргентинцу. Как результат, уверенный выход первой ракетки мира в финал.
Ролан Гаррос, полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания) - Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) 6:4, 6:1, 6:2.
В финале Ролан Гаррос Рафаэль Надаль сыграет с Домиником Тимом, который в 1/2 обыграл итальянца Марко Чеккинато.
Источник — Sport.ua
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