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Ролан Гаррос. Надаль разобрал дель Потро и вышел в финал

Испанец близок к 11-му титулу на Открытом чемпионате Франции

  • 08.06.2018 19:30
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль не оставил шансов Хуану-Мартину дель Потро в полуфинале Ролан Гаррос. Испанец справился с соперником за три сета - 6:4, 6:1, 6:2.

Хуан-Мартин дель Потро на равных сражался с Надалем только в первом сете. Аргентинец имел шесть брейк-поинтов, но не реализовал их. А при счете 5:4, испанец дожал соперника и взял подачу дель Потро. Во втором и третьем сетах Рафаэль Надаль отдал всего три гейма аргентинцу. Как результат, уверенный выход первой ракетки мира в финал.

 Ролан Гаррос, полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания) - Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) 6:4, 6:1, 6:2.

В финале Ролан Гаррос Рафаэль Надаль сыграет с Домиником Тимом, который в 1/2 обыграл итальянца Марко Чеккинато.

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Источник — Sport.ua

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