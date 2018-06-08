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Ролан Гаррос. Доминик Тим стал первым финалистом

Австрийский теннисист в трех сетах переиграл итальянца Марко Чеккинато

  • 08.06.2018 16:35
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Getty Images. Доминик Тим
© Getty Images. Доминик Тим
Доминик Тим (№8 ATP) вышел в финал Открытого чемпионата Франции. В полуфинальном поединке австрийский теннисист в трех сетах одолел итальянца Марко Чеккинато (№72 ATP).
 
Ролан Гаррос. Полуфинал
Доминик Тим – Марко Чеккинато – 7:5, 7:6 (10), 6:1

В финале австрийца ждет противостояние с победителем пары Надаль – дель Потро. Отметит, что Доминик Тим впервые сыграет в главном матче турнира Grand Slam. Ранее его лучшим результатом были два выхода в полуфинал Ролан Гаррос (2016, 2017). На остальных турнирах Большого шлема он не доходил и до четвертьфинала.

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Источник — Sport.ua

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