Ролан Гаррос. Доминик Тим стал первым финалистом

Доминик Тим (№8 ATP) вышел в финал Открытого чемпионата Франции. В полуфинальном поединке австрийский теннисист в трех сетах одолел итальянца Марко Чеккинато (№72 ATP).
Ролан Гаррос. Полуфинал
Доминик Тим – Марко Чеккинато – 7:5, 7:6 (10), 6:1
В финале австрийца ждет противостояние с победителем пары Надаль – дель Потро. Отметит, что Доминик Тим впервые сыграет в главном матче турнира Grand Slam. Ранее его лучшим результатом были два выхода в полуфинал Ролан Гаррос (2016, 2017). На остальных турнирах Большого шлема он не доходил и до четвертьфинала.
Источник — Sport.ua
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