Ролан Гаррос. Доминик Тим стал первым финалистом

17:36 — dushelyub

Не лечатся такие как ты.

17:33 — KIEWADIM

5 тыс? Никто адекватный туда не поедет. Днровци всякие может быть, но это не лечится

17:30 — jimmi1986

А давайте этой овцой займётся СБУ?

17:29 — rem

А у нас точно спорт вне политики?

17:27 — Валерий Валентинович

Это точно один из топовых сайтов про спорт?