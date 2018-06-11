ФЕДЕРЕР: «С нетерпением жду первого матча на траве, хочу снова играть»

Роджер Федерер отметил, что с нетерпением ждёт первого матча на травяном турнире категории ATP 250 в Штутгарте (Германия). Швейцарет начнет соревнования со второго круга, его первым соперником будет победитель матча Миша Зверев (Германия) – Михаил Южный (Россия, Q).

«Я хорошо провёл отпуск вместе с семьёй. Кроме того, мне удалось совершить поездку в Замбию, от которой остались приятные воспоминания. Надеюсь, что мы сделаем всё, чтобы обеспечить лучшее образование для детей. В остальное время я много тренировался на корте и в тренажёрном зале.

Теперь мне очень хочется вернуться к большим сражениям. Последние несколько недель получились достаточно скучными. Я хочу снова играть, а не только тренироваться. С нетерпением жду своего первого матча на турнире в Штутгарте», — цитирует швейцарца официальный сайт ATP.