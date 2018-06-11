ФЕДЕРЕР: «С нетерпением жду первого матча на траве, хочу снова играть»

Роджер Федерер отметил, что с нетерпением ждёт первого матча на травяном турнире категории ATP 250 в Штутгарте (Германия). Швейцарет начнет соревнования со второго круга, его первым соперником будет победитель матча Миша Зверев (Германия) – Михаил Южный (Россия, Q).
«Я хорошо провёл отпуск вместе с семьёй. Кроме того, мне удалось совершить поездку в Замбию, от которой остались приятные воспоминания. Надеюсь, что мы сделаем всё, чтобы обеспечить лучшее образование для детей. В остальное время я много тренировался на корте и в тренажёрном зале.
Теперь мне очень хочется вернуться к большим сражениям. Последние несколько недель получились достаточно скучными. Я хочу снова играть, а не только тренироваться. С нетерпением жду своего первого матча на турнире в Штутгарте», — цитирует швейцарца официальный сайт ATP.
Федерер не выступал в туре с марта, пропустив грунтовую часть сезона. Напомним, на финише грунтового сезона Рафаэль Надаль выиграл свой 11-й титул на Ролан Гаррос.
Источник — ATP World Tour
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