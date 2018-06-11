Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФЕДЕРЕР: «С нетерпением жду первого матча на траве, хочу снова играть»

Швейцарский теннисист готовится к возвращению на корт после пропущенного грунтового сезона

  • 11.06.2018 11:50
  • 464 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Роджер Федерер отметил, что с нетерпением ждёт первого матча на травяном турнире категории ATP 250 в Штутгарте (Германия). Швейцарет начнет соревнования со второго круга, его первым соперником будет победитель матча Миша Зверев (Германия) – Михаил Южный (Россия, Q). 
 
«Я хорошо провёл отпуск вместе с семьёй. Кроме того, мне удалось совершить поездку в Замбию, от которой остались приятные воспоминания. Надеюсь, что мы сделаем всё, чтобы обеспечить лучшее образование для детей. В остальное время я много тренировался на корте и в тренажёрном зале. 
 
Теперь мне очень хочется вернуться к большим сражениям. Последние несколько недель получились достаточно скучными. Я хочу снова играть, а не только тренироваться. С нетерпением жду своего первого матча на турнире в Штутгарте», — цитирует швейцарца официальный сайт ATP.
 
Федерер не выступал в туре с марта, пропустив грунтовую часть сезона. Напомним, на финише грунтового сезона Рафаэль Надаль выиграл свой 11-й титул на Ролан Гаррос.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ATP World Tour

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.