Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рафаэль НАДАЛЬ: «Ролан Гаррос – особенный турнир для меня»

Испанский теннисист – о 11-й побед на Открытом чемпионате Франции

  • 10.06.2018 23:28
  • 177 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

В финале Надаль в трех сетах одолел австрийца Доминика Тима.

«Возвращение после травмы в сочетании с победами на турнирах в Монте-Карло, Барселоне, Риме и в Париже – очень эмоциональный момент. Трудно описать чувства, когда весь стадион аплодирует тебе после победы на мэйджоре. Очень важно, что этот трофей снова со мной, он многое для меня значит. Как всем известно, для меня «Ролан Гаррос» — самый важный турнир года. Впрочем, я всегда говорю одно и то же. Конечно, есть множество важных турниров, но соревнования в Париже – особенные», - сказал Надаль.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ATP World Tour

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.