Рафаэль НАДАЛЬ: «Ролан Гаррос – особенный турнир для меня»

В финале Надаль в трех сетах одолел австрийца Доминика Тима.

«Возвращение после травмы в сочетании с победами на турнирах в Монте-Карло, Барселоне, Риме и в Париже – очень эмоциональный момент. Трудно описать чувства, когда весь стадион аплодирует тебе после победы на мэйджоре. Очень важно, что этот трофей снова со мной, он многое для меня значит. Как всем известно, для меня «Ролан Гаррос» — самый важный турнир года. Впрочем, я всегда говорю одно и то же. Конечно, есть множество важных турниров, но соревнования в Париже – особенные», - сказал Надаль.