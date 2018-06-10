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Надаль стал 3-м теннисистом, который заработал 100 миллионов призовых

Больше испанца заработали только Федеррер и Джокович

  • 10.06.2018 23:02
  • 905 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Испанец Рафаэль Надаль выиграл Ролан Гаррос-2018 и заработал 2,2 миллиона евро призовых (примерно 2,6 миллиона долларов). Таким образом его карьерные призовые перевалят за 100 миллионов долларов (до начала турнира было чуть больше 98 миллионов).

Надаль – третий теннисист в истории, заработавший на корте больше 100 миллионов. До него это сделали Новак Джокович (110 млн) и Роджер Федерер (116 млн).

 

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Источник — Чемпионат

(3 голоса)

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Комментарии
    alegofich
    online
      alegofich, 10.06.2018 23:21
    +1
    тенисисты всю карьеру пашут и 100 милионов...
    а тут два сезона и сотка..
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