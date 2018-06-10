Надаль стал 3-м теннисистом, который заработал 100 миллионов призовых

Испанец Рафаэль Надаль выиграл Ролан Гаррос-2018 и заработал 2,2 миллиона евро призовых (примерно 2,6 миллиона долларов). Таким образом его карьерные призовые перевалят за 100 миллионов долларов (до начала турнира было чуть больше 98 миллионов).

Надаль – третий теннисист в истории, заработавший на корте больше 100 миллионов. До него это сделали Новак Джокович (110 млн) и Роджер Федерер (116 млн).