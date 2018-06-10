ХАЛЕП: «Сказала себе, что, наверное, проиграю финал и в этот раз»

«Я сказала себе, что, видимо, снова не выиграю в этот раз, но ничего страшного — нужно просто продолжать играть. А потом я начала брать один гейм за другим. В прошлом году то же самое случилось со мной, только наоборот — я взяла сет и вела во втором с брейком, а в итоге потерпела поражение. Тогда я подумала, что у меня есть шанс отыграться и победить. Я поверила в это, и моя игра стала более расслабленной. Я стала действовать более разнообразно, и это помогло мне победить.

Я много раз играла со Стивенс и знала, что она очень серьёзная соперница. Я была готова к трёхчасовому матчу, знала, что будет много длинных розыгрышей, придётся много бегать. Думаю, самое главное, что я сохраняла концентрацию и не сдавалась», — цитирует Халеп официальный сайт WTA.