ХАЛЕП: «Мечтала об этом моменте с 14 лет»

Симона Халеп в финале Ролан Гаррос одолела Слоан Стивенс и добыла свой первый трофей Большого шлема.

«У меня нет слов. Я мечтала об этом моменте с 14 лет. В прошлом году мне было очень тяжело, ведь я проиграла финал. Хотелось взять трофей именно во Франции».

«И поздравляю Слоан. Она молодец. В минувшем году выиграла US Open, а после этого сумела оправиться после своих травм. Уверена, в будущем она сыграет во многих финалах».

«Обожаю играть на этом турнире, и надеюсь в будущем снова оказаться здесь в финале», - сказала Халеп.