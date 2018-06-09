ХАЛЕП: «Мечтала об этом моменте с 14 лет»

Симона Халеп в финале Ролан Гаррос одолела Слоан Стивенс и добыла свой первый трофей Большого шлема.
«У меня нет слов. Я мечтала об этом моменте с 14 лет. В прошлом году мне было очень тяжело, ведь я проиграла финал. Хотелось взять трофей именно во Франции».
«И поздравляю Слоан. Она молодец. В минувшем году выиграла US Open, а после этого сумела оправиться после своих травм. Уверена, в будущем она сыграет во многих финалах».
«Обожаю играть на этом турнире, и надеюсь в будущем снова оказаться здесь в финале», - сказала Халеп.
Источник — WTA
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