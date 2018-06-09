Симона ХАЛЕП: «Не чувствую давления перед финалом»

Сегодня Симона Халеп в финале Ролан Гаррос сыграет со Слоан Стивенс. Для румынки это шанс выиграть первые в карьере турнир Большого Шлема.

Тем не менее, первая ракетка мира призналась, что давления не испытывает:

«Испытываю ту же радость от того, что снова оказалась в этой позиции. Это особенный момент. Сыграть два финала подряд на этом турнире много для меня значит. Это мой любимый «Шлем». Я чувствую себя здесь как дома и рада снова пройти это испытание.

Какой главный урок вы вынесли из трех своих первых шлемовых финалов?

Что это просто очередной матч. На корте все то же самое. Нужно просто выйти, показать свой лучший теннис, бороться за каждый мяч. А там видно будет, кто победит.

Вы бы согласились с предположением, что на вас будет больше давления, чем на Слоан? И как вам удается настроиться на финал «Шлема» как на обычный матч?

Не знаю, кто сказал про давление. Точно не я. Я давления не чувствую. Я чувствую, что это большой вызов и шанс выиграть титул моей мечты. Но это не значит, что я это сделаю. Мое дело – сыграть нормальный матч. Как вчера. Посмотрим, что произойдет, но я просто хочу на корте улыбаться.

По личным встречам вы ведете у Слоун 5-2, в том числе 2-0 на грунте. Это придает вам дополнительной уверенности?

Я не хочу об этом думать, потому что, как я уже много раз говорила, каждый матч – новая история. Мы обе будем готовы выложиться на все сто. Но я верю в свой шанс. Верю, что у меня есть игра, чтобы выиграть этот матч. Хоть знать наверняка никогда и нельзя. Подождем до завтра и узнаем».