ДЕЛЬ ПОТРО: «У меня был шанс в игре с Надалем, я все упустил»

Хуан-Мартин дель Потро, в полуфинале «Ролан Гаррос» проиграл Рафаэлю Надалю со счетом 4:6, 1:6, 2:6. Спортсмен прокомментировал поражение.
«У меня был шанс в первом сете. У меня было много брейк-пойнтов, я все упустил. Рафа хорошо подавал, хорошо играл на брейк-пойнтах, и мне немного не повезло. Матч мог получиться другим, если бы я выиграл первый сет. Он заставлял меня много бегать, постоянно давил, и я уже не выдерживал это давление после первого сета. Он заслужил победу, играл намного лучше, провел отличный матч.
Мало кто может обыграть Надаля на грунте. У меня сегодня были шансы, но он не дал мне показать свою лучшую игру. Он был слишком силен», - рассказал дель Потро пресс-службе турнира.
В финале Ролан Гаррос Рафаэль Надаль сыграет с Домиником Тимом, который в 1/2 обыграл итальянца Марко Чеккинато.
Источник — Roland Garros
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