ДЕЛЬ ПОТРО: «У меня был шанс в игре с Надалем, я все упустил»

«У меня был шанс в первом сете. У меня было много брейк-пойнтов, я все упустил. Рафа хорошо подавал, хорошо играл на брейк-пойнтах, и мне немного не повезло. Матч мог получиться другим, если бы я выиграл первый сет. Он заставлял меня много бегать, постоянно давил, и я уже не выдерживал это давление после первого сета. Он заслужил победу, играл намного лучше, провел отличный матч.

Мало кто может обыграть Надаля на грунте. У меня сегодня были шансы, но он не дал мне показать свою лучшую игру. Он был слишком силен», - рассказал дель Потро пресс-службе турнира.