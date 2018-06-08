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Тренер Уильямс: «Серена восстановится и на Уимблдоне будет опасной»

Американка Серена Уильямс примет участие в Уимблдоне

  • 08.06.2018 20:10
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Getty images. Серена Уильямс
© Getty images. Серена Уильямс

Теннисистка получила травму во время Ролан Гаррос, однако до травяного турнира Уимблдон Серена Уильямс должна восстановиться.

«У нее еще есть время и она восстановится. На Уимблдоне Серена будет в порядке и станет опасной соперницей для любого из фаворитов».

«Если отвлечься от травмы, то становится ясно, что она здорово играет, находится в отличной форме и способна побеждать на турнирах любого уровня», - убежден тренер теннисистки Патрик Муратоглу.

Уимблдон-2018 пройдет с 2 по 15 июля.

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Источник — WTA

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