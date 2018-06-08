Тренер Уильямс: «Серена восстановится и на Уимблдоне будет опасной»

С..ка! Я такой же был в детстве как этот малой.

21:03 — Андрей Бибиков

НА ЧМ попадает в сумме 8 сборных, а на ЧЕ попадает в сумме 16 сборных, раньше было 12. То есть ка...

20:59 — Андрій Ванчак

Точно, ошибочка вышла, но сути дела это к сожалению не меняет...

20:55 — Андрей Бибиков

На ЧЕ попасть реальнее, но не на много. Украина сейчас в женском футболе сдала, по молодёжи и юн...

20:54 — Maxim Minin

Я ошибся - только 2 сборные из всех кто занял 2 места играют стыковой матч для выхода на Евро.

20:52 — Андрей Бибиков

Гол Украина организовала 1-4 в принципе нормально. Молодцы!

20:51 — Maxim Minin

На Евро попасть реальнее, так как там для третьей команды есть плей-офф, да и в группе всего лишь...