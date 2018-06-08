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Марко Чеккинато – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/2 финала Ролан Гаррос

  • 08.06.2018 14:04
  • 416 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Марко Чеккинато
© Getty Images. Марко Чеккинато
Восьмого июня на Открытом чемпионате Франции австрийский теннисист Доминик Тим (№8 ATP) проведет поединок 1/2 финала против итальянца Марко Чеккинато (№72 ATP).
 
Время начала встречи – 14:10 по Киеву.
 
Котировки букмекеров: 1,15 против 6,2. Во втором полуфинале сразятся Рафаэль Надаль и Хуан Мартин дель Потро.

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    peremogazanamu
    online
      peremogazanamu, 08.06.2018 14:11
    0
    Думаю, Доминик Тим победит
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    peremogazanamu
    online
      peremogazanamu, 08.06.2018 14:13
    0
    Вопрос только какой Тим, австрийский или итальянский?
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