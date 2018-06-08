Марко Чеккинато – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Англия-Бельгия будет хороший футбол. И да, в самой Англии от сборной ждут очень многого.

14:37 — tng41

а кто тебя уепана винторогого к ахметову приклеел?тебе указали кто торгует вот его и спроси-чего...

14:34 — halt9

А что? Кто-то сливал? Я лично не заметил. С тренером-дебилом этого и не надо было делать

14:32 — Anton Semchishin

че ж ты несешь, неадекватное ты чудо. явно 8 классов церковно-приходского училища за плечами, не ...

14:32 — Anton Semchishin

че ж ты несешь, неадекватное ты чудо. явно 8 классов церковно-приходского училища за плечами, не ...

14:24 — tng41

ты в каком мире живешь?-но вы же даже не приложили усилий для того, чтобы сделать репутацию Росси...

14:16 — Anton Semchishin

Ору этих (честно говоря не могу подобрать цензурное выражение полностью описывающее весь спектр э...