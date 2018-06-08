Марко Чеккинато – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого июня на Открытом чемпионате Франции австрийский теннисист Доминик Тим (№8 ATP) проведет поединок 1/2 финала против итальянца Марко Чеккинато (№72 ATP).
Время начала встречи – 14:10 по Киеву.
Котировки букмекеров: 1,15 против 6,2. Во втором полуфинале сразятся Рафаэль Надаль и Хуан Мартин дель Потро.
Источник — Sport.ua
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