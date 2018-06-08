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ХАЛЕП: «Надеюсь, серия поражений в финалах мэйджоров прекратится»

Первая ракетка мира ожидает непростую игру в финале Ролан Гаррос

  • 08.06.2018 05:19
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп
Румынская теннисистка Симона Халеп (1) поделилась ожиданиями от финала «Ролан Гаррос», в котором она встретится с американкой Слоан Стивенс (10). 
 
«Стивенс — отличная теннисистка, но я стараюсь концентрироваться на самой себе. У меня три поражения в финалах турниров «Большого шлема», но когда-то эта серия должна прерваться. Я знаю, что фанаты рассчитывают на мой первый титул на мэйджоре. Сейчас нужно сосредоточиться на себе и сохранить спокойствие. Это важнее, чем тактический аспект», — приводит слова Халеп пресс-служба турнира. 
 
Финальный поединок в женском одиночном разряде состоится в субботу, 9 июня. Напомним, выйдя в финал, Симона Халеп сохранила за собой первую строчку мирового рейтинга.
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Источник — Roland Garros

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