ХАЛЕП: «Надеюсь, серия поражений в финалах мэйджоров прекратится»

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) поделилась ожиданиями от финала «Ролан Гаррос», в котором она встретится с американкой Слоан Стивенс (10).
«Стивенс — отличная теннисистка, но я стараюсь концентрироваться на самой себе. У меня три поражения в финалах турниров «Большого шлема», но когда-то эта серия должна прерваться. Я знаю, что фанаты рассчитывают на мой первый титул на мэйджоре. Сейчас нужно сосредоточиться на себе и сохранить спокойствие. Это важнее, чем тактический аспект», — приводит слова Халеп пресс-служба турнира.
Финальный поединок в женском одиночном разряде состоится в субботу, 9 июня. Напомним, выйдя в финал, Симона Халеп сохранила за собой первую строчку мирового рейтинга.
Источник — Roland Garros
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