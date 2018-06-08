ХАЛЕП: «Надеюсь, серия поражений в финалах мэйджоров прекратится»

Там на прямій лінії, Вовік відповів на питання свого підопічного, що до можливої спроби визволенн...

Реально в живую яб уже тебя вирубил,бля ти так достал меня,ташнотик!

01:15 — sanitarium

А на поле играла только одна команда. Так же как обычно sport.ua публикует послематчевое интервью...

01:02 — alex-81

А кто забил за Гану???