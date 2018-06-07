Слоан Стивенс – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18:33 — pulse240

Девушка очень красивая, Боярчуку повезло с ней. Он вообще на её фоне смотрится как малолетка, есл...

18:30 — iravvik1983

мля а заголовок то !!!да хоть вдул ел это сугубо лично ее дело

18:27 — Ossa8860

И вовсе не на груди он расписался, а где-то в районе ключицы... Хотя, она была бы не против...