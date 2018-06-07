Слоан Стивенс – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Седьмого июня на Открытом чемпионате Франции американка Слоан Стивенс (№10 WTA) проведет полуфинальный поединок против своей соотечетвенницы Мэдисон Киз (№13 WTA).
Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Котировки букмекеров: 1,6 против 2,7. Победительницу матча в финале ждет встреча с первой ракеткой мира Симоной Халеп.
Источник — Sport.ua
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