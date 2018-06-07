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Слоан Стивенс – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/2 финала Ролан Гаррос

  • 07.06.2018 17:57
  • 320 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty images. Слоан Стивенс
© Getty images. Слоан Стивенс
Седьмого июня на Открытом чемпионате Франции американка Слоан Стивенс (№10 WTA) проведет полуфинальный поединок против своей соотечетвенницы Мэдисон Киз (№13 WTA).
 
Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
 
Котировки букмекеров: 1,6 против 2,7. Победительницу матча в финале ждет встреча с первой ракеткой мира Симоной Халеп.
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 07.06.2018 18:21
    0
    Вперед Слоан!
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