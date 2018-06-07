Бол. Калинина проиграла второй сеяной

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№126 WTA) досрочно завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125k Series в хорватском Боле. В поединке первого круга украинка в двух сетах уступила второй сеяной Магде Линетт из Польши.
Бол. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 4-6, 6-7(0)
Ранее Калинина в паре с Мартой Костюк проиграла поединок парного разряда.
Марта Костюк и Катерина Козлова также проиграли в первом круге одиночнрого разряда.
Источник — Sport.ua
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