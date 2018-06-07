Бол. Калинина проиграла второй сеяной

Дурашка, а тепер я де?

08:40 — diogendog

Желание ватников сидеть в жопе никак не связано с чемпионатом мира. Вот, смотрите, чемпионат нач...

08:39 — uzhanin

Третий вариант адекватный больным нацикам. Они не будут смотреть, но и другим не запрещают смотр...

08:35 — aaaa_bbbb_1

Судя по опросу людей дружащих с головой больше нордикоподобных.

08:33 — Богдан Плисюк

Показ матчей в этом нет ничего плохого. Деньги за трансляцию уже ушли в ФИФА и % в Россию. Вернут...

08:33 — uzhanin

1. Права на трансляцию купили до войны. 2. Пропаганда о х.уйле и раисе меня не волнует. З. Я любл...