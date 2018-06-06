Калинина – Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шестого июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№126 WTA) стартует на грунтовом турнире WTA 125k Series в хорватском Боле. Первой соперницей украинки станет Магда Линетт из Польши (№68 WTA), которой достался второй номер посева.
Время начала матча – 18:55 по Киеву.
Букмекеры не выделяют фаворитку матча, победа обеих теннисисток оценена коэффициентом 1,9-1,95.
Напомним, что на турнире в Хорватии выступали Катерина Козлова и Марта Костюк, который врера проиграли матчи первого круга.
Источник — Sport.ua
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