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Калинина – Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга на 125-тысячнике в Хорватии

  • 06.06.2018 18:56
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Empire Slovak Open. Ангелина Калинина
© Empire Slovak Open. Ангелина Калинина
Шестого июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№126 WTA) стартует на грунтовом турнире WTA 125k Series в хорватском Боле. Первой соперницей украинки станет Магда Линетт из Польши (№68 WTA), которой достался второй номер посева.
 
Время начала матча – 18:55 по Киеву.
 
Букмекеры не выделяют фаворитку матча, победа обеих теннисисток оценена коэффициентом 1,9-1,95.
 
Напомним, что на турнире в Хорватии выступали Катерина Козлова и Марта Костюк, который врера проиграли матчи первого круга.
 

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Источник — Sport.ua

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